Почему нельзя есть вареную свёклу?

Польза свеклы неоспорима, но врачи не рекомендуют в некоторых случаях есть корнеплод в любом виде. Пользу свеклы подчеркивают врачи и специалисты по питанию — этот корнеплод богат витаминами и микроэлементами, благотворно действует на работу желудочно-кишечного тракта, улучшают работу сердца и сосудов, помогают образованию новых клеток.