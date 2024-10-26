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Почему нельзя есть вареную свёклу?

Почему нельзя есть вареную свёклу?

Польза свеклы неоспорима, но врачи не рекомендуют в некоторых случаях есть корнеплод в любом виде. Пользу свеклы подчеркивают врачи и специалисты по питанию — этот корнеплод богат витаминами и микроэлементами, благотворно действует на работу желудочно-кишечного тракта, улучшают работу сердца и сосудов, помогают образованию новых клеток.

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