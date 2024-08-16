Воду в Арахлее и Тасее признали небезопасной для купания

На некоторых пляжах Арахлеи и Тасеи выявлено несоответствие качества воды стандартам. По данным Роспотребнадзора, в воде был превышен уровень содержания обычных бактерий кишечной палочки, энтерококков и кишечной палочки E.
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