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Царьград

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Это уже не мультики, пройдёт сквозь любую ПВО: первый пуск "Циркона" вызвал панику на Западе

Москва первой в мире применила на поле боя гиперзвуковой комплекс высшего класса, что ознаменовало настоящую революцию в развитии подобного вида оружия, и тем самым оставила США и НАТО далеко позади в гонке вооружений.

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