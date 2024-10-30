Сергей Козин: «Енисей» отлично выступает у себя дома»

«Енисей» – хорошая команда, которая отлично выступает у себя дома. В составе соперника много снайперов, способных эффективно атаковать с дальней дистанции: два сильных легионера, Алекса Степанович – который доставляет угрозу под кольцом, а также Виктор Сэндерс, который активно создает моменты в игре 1 на 1 для себя и своих партнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов. Он поставил на победу Уиттакера и Холлоуэя нокаутом на UFC 308
- Дочь бывшего тренера Медведева Приданкина выиграла первый матч на уровне WTA
- Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо: «Это образ жизни, настоящая философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»
Свежие комментарии