Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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EG Group готовится к IPO в США на сумму $13 млрд

EG Group готовится к IPO в США на сумму $13 млрд

Британский оператор автозаправочных станций EG Group, соучредителями которого являются братья-миллиардеры Зубер Исса и Мохсин Исса из Блэкберна, готовится к IPO в Нью-Йорке, в рамках которого компания может получить оценку в $13 млрд, пишет издание Financial Times.

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