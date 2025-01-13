EG Group готовится к IPO в США на сумму $13 млрд

Британский оператор автозаправочных станций EG Group, соучредителями которого являются братья-миллиардеры Зубер Исса и Мохсин Исса из Блэкберна, готовится к IPO в Нью-Йорке, в рамках которого компания может получить оценку в $13 млрд, пишет издание Financial Times.