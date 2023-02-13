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Компания Mercedes-Benz удивила запасом хода электрофургона eSprinter

Компания Mercedes-Benz удивила запасом хода электрофургона eSprinter

Обновлённая модель значительно прибавила в автономности: ожидаемый запас хода самой «дальнобойной» версии с батареей ёмкостью 113 киловатт-часов — 400 километров по циклу WLTP, а в городских условиях фургон сможет проехать до 500 километров.

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