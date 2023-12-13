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За месяц астраханские пограничники в дельте Волги вытащили почти 23 км сетей и 380 осетров

За месяц астраханские пограничники в дельте Волги вытащили почти 23 км сетей и 380 осетров

Сотрудники подразделений береговой охраны территориального пограничного управления ФСБ совместно с коллегами из правоохранительных и контролирующих органов продолжают проводить рейды в дельте Волги и северной части Каспия по выявлению нарушений правил рыболовства.

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