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Журналист Молина: «В отеле сборной Бенина нет горячей воды на одном этаже, в зале – два коврика и два велотренажера. Но аргентинская федерация заберет все деньги, а бенинцам – ни цента»

Журналист Ромен Молина написал о сложностях, с которыми столкнулись футболисты из Бенина перед прощальным матчем Лионеля Месси.

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