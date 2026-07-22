Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их

ВС

Валерий Симоненко

А что: нельзя топить те же суда БОМБАМИ с модулями управления и коррекции?! Уж они то своими массами тротила очень даже способны топить сухогрузы! А такие цели стоят подобных затрат! Или опять "шлепки по жопке" авиамодельками, которые так обожает наш Верховный?! Опять ИММИТАЦИЯ ВМЕСТО настоящих ударов, которую тоже так обожает наш Верховный и так великолепно смотрятся в видео-докладах Генштаба, опять жн, нашнму Верховному?!