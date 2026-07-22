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Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их

Почему российские дроны бьют по украинским судам, но не топят их

Уже несколько недель, как ВС РФ плотно взялись за украинскую портовую инфраструктуру. Почти ежедневно поступает информация и об ударах по судам.

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Комментарии
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ВС
Валерий Симоненко
А что: нельзя топить те же суда БОМБАМИ с модулями управления и коррекции?! Уж они то своими  массами тротила очень даже способны топить сухогрузы! А такие цели стоят подобных затрат! Или опять &quot;шлепки по жопке&quot; авиамодельками, которые так обожает наш Верховный?! Опять ИММИТАЦИЯ ВМЕСТО настоящих ударов, которую тоже так обожает наш Верховный и так великолепно смотрятся в видео-докладах Генштаба, опять жн, нашнму Верховному?!
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1 м.