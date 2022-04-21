Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яковлев
    Зачем мне знать о чём трепется этот болтун ?«Меня это пугает»...
  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...

Минспорта планирует уменьшить лимит на легионеров в КХЛ с 5 до 3 игроков («СЭ»)

Министерство спорта планирует уменьшить лимит на легионеров в КХЛ с 5 до 3 игроков.   Согласно текущему регламенту, российские клубы КХЛ могут выпускать на лед не более 5 легионеров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх