Согласно графику. Как идет строительство нового аэропорта в Барнауле

Сдать аэрокомплекс планируют не позднее весны 2026 года Строительство нового терминала в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула Несмотря на возможные сложности с поставкой оборудования для строительства нового аэропорта в Барнауле, сдать объект планируют раньше срока – весны 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии