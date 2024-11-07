Согласно графику. Как идет строительство нового аэропорта в Барнауле

Сдать аэрокомплекс планируют не позднее весны 2026 года Строительство нового терминала в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула Несмотря на возможные сложности с поставкой оборудования для строительства нового аэропорта в Барнауле, сдать объект планируют раньше срока – весны 2026 года.