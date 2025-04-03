По следам инженера Гарина. В России изобрели убойное оружие против дронов ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

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Царьград

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Звиздить не мешки ворочать
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17 час.
В С
Что, тоже апрельский дебильный юмор ? Пора бы уже запретить развлекаться таким образом.
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7 час.
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