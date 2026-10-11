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Регион 29

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Северодвинец отжал учебники

Северодвинец отжал учебники

Полиция города задержала мужчину.10-летняя девочка вместе с подругой шла из музыкальной школы. У дома № 46 по улице Карла Маркса к ним подошел незнакомец и потребовал у ребенка отдать папку.

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