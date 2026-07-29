В России введут новый ГОСТ на творожные сырки

Частая претензия покупателей к творожным сыркам — в составе больше заменителей, чем самого творога Покупателям творожных сырков обещают более стабильное качество: с 1 января 2028 года в России начнет действовать новый стандарт на глазированные сырки (Росстандарт).
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