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В России введут новый ГОСТ на творожные сырки

В России введут новый ГОСТ на творожные сырки

Частая претензия покупателей к творожным сыркам — в составе больше заменителей, чем самого творога Покупателям творожных сырков обещают более стабильное качество: с 1 января 2028 года в России начнет действовать новый стандарт на глазированные сырки (Росстандарт).

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