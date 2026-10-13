Живучий рамный внедорожник: ресурс мотора — свыше 500 тысяч км

Mitsubishi L200 четвертого поколения (выпускался с 2007 до 2015 года) – рамный пикап с неразрезным задним мостом и рессорной подвеской.
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