Более 15 тысяч растений высадили возле главного входа в Парк Горького. Здесь также отреставрировали арку, обустроили дорожки и площадки для отдыха.
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