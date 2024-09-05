Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
Песков заявил о нелегитимности власти Зеленского
Комментарии
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Александр Рус
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15 час.
Сергей Дмитриев
Предлагаю снять нормальный и спокойный к\ф "Слуга врагов народа" по лекалу фильма "Обыкновенный фашизм" М. Ромма. Материалов видео предостаточно для комментариев хорошо бы голосом Левитана или близким по интонациям.
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14 час.
Алина Белова
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13 час.
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