Песков заявил о нелегитимности власти Зеленского

Сергей Дмитриев

Предлагаю снять нормальный и спокойный к\ф "Слуга врагов народа" по лекалу фильма "Обыкновенный фашизм" М. Ромма. Материалов видео предостаточно для комментариев хорошо бы голосом Левитана или близким по интонациям.