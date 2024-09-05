Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Мигранты плодятся, как крысы... Крысы - они и есть крысы!... Выход только один: жёстко и грубо закрыть от них границы!Депутат заявил о ...
  • татьяна
    На основании того,что денег за Аляску Россия так и не получила...Свободная Аляска ...
  • Maxim
    Цеха подпольные надо было накрывать, 20 лет назад , уволить нач ГУ по Москве и МО..Роспотребнадзор о...

Песков заявил о нелегитимности власти Зеленского

Песков заявил о нелегитимности власти Зеленского

Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
Ответить
15 час.
Сергей Дмитриев
Предлагаю снять нормальный и спокойный к\ф &quot;Слуга врагов народа&quot; по лекалу фильма &quot;Обыкновенный фашизм&quot; М. Ромма. Материалов видео предостаточно для комментариев хорошо бы голосом Левитана или близким по интонациям.
Ответить
14 час.
Алина Белова
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх