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Татьяна Геворкян рассталась с Иваном Ургантом ради миллионера

Татьяна Геворкян рассталась с Иваном Ургантом ради миллионера

геворкян.фото nastroenie.tvСо слов ведущей, он неоднократно делал ей предложение. Геворкян и Ургант. Фото foto-ram.

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Комментарии
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С
Сергей
Заголовок в духе сегодняшних новостей интернета. Событие произошло &quot;сто тысяч лет назад&quot;, а выдаётся сегодня, т.е.-&quot; свежак&quot;.
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16 час.

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