На Смоленщине введена выплата за помощь при подготовке контрактника

Речь идёт о полном сопровождении кандидата до момента заключения в пункте отбора в Смоленске контракта с Минобороны РФ При подготовке кандидата к заключению контракта с вооруженными силами России В Смоленской области можно получить 50 000 рублей.
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