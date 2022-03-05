ТЦ в России начали искать турецкие и китайские бренды вместо европейских

«Известия». Ряд западных компаний приостановил продажи в России из-за сложившейся вокруг Украины ситуации, где сейчас проходит специальная операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии марионеточного режима Киева.
«Известия». Ряд западных компаний приостановил продажи в России из-за сложившейся вокруг Украины ситуации, где сейчас проходит специальная операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии марионеточного режима Киева.
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