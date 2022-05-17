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  • alstecurinyandexru 89217127754
    Шевчук последовательно гнёт свою линию, осуждая СВО на Украине. Его позиция ясна предельно и не стоит повторяться. Но...Полиция задержала...
  • mark kapustin
    Ну вот , к одному уже долетел.Полиция задержала...
  • mark kapustin
    Полиция задержала...

Песков: Россия добьётся всех целей спецоперации на Украине

Песков: Россия добьётся всех целей спецоперации на Украине

Россия находится в условиях «идеального шторма» и момента истины.фото: kremlin.ru--> Россия уверена в победе и достижении поставленных целей военной спецоперации по защите Донбасса, заявил 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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