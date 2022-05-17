Песков: Россия добьётся всех целей спецоперации на Украине

Россия находится в условиях «идеального шторма» и момента истины.фото: kremlin.ru--> Россия уверена в победе и достижении поставленных целей военной спецоперации по защите Донбасса, заявил 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия находится в условиях «идеального шторма» и момента истины.фото: kremlin.ru--> Россия уверена в победе и достижении поставленных целей военной спецоперации по защите Донбасса, заявил 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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