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Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 21 января поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела территории рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению лиц.

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