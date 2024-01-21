Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 21 января поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела территории рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению лиц.
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