Мать зараженного ВИЧ в роддоме ребенка высказалась о случившемся

У ребенка, предположительно, зараженного вирусом иммунодефицита (ВИЧ) в роддоме Петропавловска-Камчатского, не было никаких серьезных повреждений или ран, которые могли бы привести к проникновению вируса через кровь.
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