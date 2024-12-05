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Мать зараженного ВИЧ в роддоме ребенка высказалась о случившемся

Мать зараженного ВИЧ в роддоме ребенка высказалась о случившемся

У ребенка, предположительно, зараженного вирусом иммунодефицита (ВИЧ) в роддоме Петропавловска-Камчатского, не было никаких серьезных повреждений или ран, которые могли бы привести к проникновению вируса через кровь.

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