«Спасибо нашим защитникам!»: Александр Беглов и Александр Бельский приняли участие в общегородском «Добром субботнике»

Акция проходит пятый год во всех районах города. Сегодня она объединила предпринимателей, волонтёров, школьников, представителей некоммерческих организаций и правительство Петербурга Несмотря на переменчивую погоду, десятки тысяч жителей Северной столицы – вооружившись граблями и перчатками – вышли на традиционный городской «Добрый субботник».