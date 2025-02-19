На форуме «Кибербезопасность в финансах» глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в России все больше распространяется вирус SpyNote, способный самостоятельно открывать приложения банков и переводить деньги со счетов.
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