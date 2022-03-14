Налог на тупость

Здравствуйте, сегодня будет несколько необычная статья. В ней мы постараемся осветить несколько важных вопросов, часто всплывающих в комментариях - и начнем, пожалуй, с самого популярного.
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