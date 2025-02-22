Стало известно, какие пенсии получают известные артисты

Представители шоу-бизнеса получают, как оказалось, очень разные пенсии. Издание Тeleprogramma составило список звезд (конечно, он неполон), чьи выплаты по возрасту достаточно высоки, а также тех, кто получает скромные деньги, «как все».
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