Стало известно содержание беседы Си Цзиньпина и Путина перед СВО

Британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного китайского чиновника сообщила, что президент России Владимир Путин обсуждал за 20 дней до начала военной спецоперации на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином возможность принятия «всех возможных мер» в случае атаки на российскую территорию или действий, которые могли бы привести к гуманитарному кризису.
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