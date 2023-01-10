Стало известно содержание беседы Си Цзиньпина и Путина перед СВО

Британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного китайского чиновника сообщила, что президент России Владимир Путин обсуждал за 20 дней до начала военной спецоперации на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином возможность принятия «всех возможных мер» в случае атаки на российскую территорию или действий, которые могли бы привести к гуманитарному кризису.