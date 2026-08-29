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Царьград

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Зимой всё решится? Премьер Польши встревожен судьбой Украины, Британия заговорила про мир с Россией

Зимой всё решится? Премьер Польши встревожен судьбой Украины, Британия заговорила про мир с Россией

Премьер Польши Дональд Туск всерьёз встревожен судьбой Украины: он осторожен в формулировках, но грядущая зима, говорит политик, станет "критически важным периодом" в истории украинского конфликта.

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