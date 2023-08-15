Спички - не игрушка

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За нацистские татуировки украинцев в ФРГ будут сажать

За нацистские татуировки украинцев в ФРГ будут сажать

Приехавших на учёбу в ФРГ укронаци ждёт даже не депортация, а срок, если на телесах хлопцев будут обнаружены нацистские татуировки.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Ничего не будет.Залик пожалуется Байдену, а тот нахлобучит Шольца. Германия не суверенна
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15 час.
Леонид Руси
Хотя бы немецкий язык выучат эти тупорылые скоты
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14 час.
Waldemar Sprawedliwij
Да всех этих маразматиков с тату,надо отправлять в Россию,пусть там на зоне оотдохнут,а то в Германии это не зона,а курортный санаторий
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11 час.

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