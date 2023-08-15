За нацистские татуировки украинцев в ФРГ будут сажать

Ничего не будет.Залик пожалуется Байдену, а тот нахлобучит Шольца. Германия не суверенна

Waldemar Sprawedliwij

Да всех этих маразматиков с тату,надо отправлять в Россию,пусть там на зоне оотдохнут,а то в Германии это не зона,а курортный санаторий