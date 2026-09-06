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Царьград

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Марина Куклачева передала бриллиантовую корону победительнице 2027 года

Марина Куклачева передала бриллиантовую корону победительнице 2027 года

Марина Куклачева, победительница "Миссис Россия" 2026, рассказала о драгоценной 2,5-килограммовой короне, переданной следующей победительнице.

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