В Международный день юного героя-антифашиста юнармейцы военно-патриотического клуба «Патриоты Забайкалья» провели памятную акцию

За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками звания Героя Советского Союза были удостоены многие советские дети, среди них Зина Портнова, Марат Казей, Лёня Голиков, Валя Котик.
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