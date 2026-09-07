Какой ресторан выбрать: «Васин оливье», Макао-бар и булки без глютена

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Дегустационный сет «Игра» в Twins Garden «Здрасте» — новый проект сети в «Зиларт» Бранчи с кавказским акцентом в Hedonist Проект для людей с пищевыми ограничениями «Смысл есть» Завтраки разных стран мира в Mirris Полезные блюда и австралийский кофе в Limbo Школьный сет Kulek × «Олдскул» Macau — новый бар-путешествие на «Белорусской» Открытие проекта «Бармузей Васи Ложкина» в Москве 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A От «Оземпика» до ...
- АУ Hongqi обновил ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым