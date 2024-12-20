Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Исследование показало, почему люди смотрят передачи про маньяков

Исследование показало, почему люди смотрят передачи про маньяков

Фото: heromoney.ru Российские ученые выяснили, почему люди интересуются передачами о маньяках. Исследование, проведенное социологами из НИУ ВШЭ, показало, что зрители обращаются к этому контенту, чтобы испытать сильные эмоции, которых им не хватает в повседневной жизни, а также для понимания причин, побуждающих людей к преступлениям.

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