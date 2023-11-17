Платный митинг за Израиль в Вашингтоне«Коалиция Израиля на кампусе» финансируется такими «произраильскими» миллиардерами, как Берни Маркус, основатель Home Depot, и Ян Кум, основатель WhatsApp", — сообщил Майкл Трейси.
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