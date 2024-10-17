Кукурелья об игре рукой в матче с Германией на Евро: «Я испугался, но Тэйлор сказал мне, что это не пенальти. Я мог стать самым ненавидимым человеком в Испании»

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте.