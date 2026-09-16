Социальный фонд назначил выплату 76 тыс. руб. матери-героине из Шадринска

Социальный фонд России в Курганской области автоматически назначил выплату 76 458,40 руб. Наталье Семеновой, матери 12 детей из Шадринска, за звание «Мать-героиня», присвоенное указом президента РФ.
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