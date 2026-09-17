«Пророссийская» Ле Пен: Финансирование Украины обрежем, но бандеровцев не бросим

Франция должна уменьшить финансирование Украины, потому что сама нуждается в деньгах. Но при этом стоит продолжить натаскивать ВСУ и помогать вооружениями.
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