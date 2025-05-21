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salekhard.online

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На портале «Госуслуги» запущен новый сервис «Жизненная ситуация» для защиты от мошенников

На портале «Госуслуги» запущен новый сервис «Жизненная ситуация» для защиты от мошенников

Сервис объединяет все доступные на портале инструменты противодействия мошенникам: самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе.

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