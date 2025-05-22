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Врач Серебрякова сообщила об опасности магнитных бурь при хронических болезнях

Врач Серебрякова сообщила об опасности магнитных бурь при хронических болезнях

Кандидат медицинских наук, терапевт клиники «Медицина» (им. академика Ройтберга) Оксана Серебрякова рассказала, что магнитные бури — это природное явление, способное негативно повлиять на самочувствие многих людей.

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