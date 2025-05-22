Врач Серебрякова сообщила об опасности магнитных бурь при хронических болезнях

Кандидат медицинских наук, терапевт клиники «Медицина» (им. академика Ройтберга) Оксана Серебрякова рассказала, что магнитные бури — это природное явление, способное негативно повлиять на самочувствие многих людей.
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