Пост милоты ❤️ В Новоаннинском водитель спас от гибели черепаху-путешественницу Пресмыкающееся смело вышло на оживлённую трассу, возможно в поисках ближайшего водоёма.
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Пост милоты ❤️ В Новоаннинском водитель спас от гибели черепаху-путешественницу Пресмыкающееся смело вышло на оживлённую трассу, возможно в поисках ближайшего водоёма.