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Парламент Литвы одобрил поправку о размещении ядерного оружия

Парламент Литвы одобрил поправку о размещении ядерного оружия

Поправку о размещении ядерного оружия одобрили в сейме (парламенте) Литвы. Об этом сообщило LRT. В сейме поддержали исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, а также иностранных военных баз на территории Литвы.

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