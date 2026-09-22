Парламент Литвы одобрил поправку о размещении ядерного оружия

Поправку о размещении ядерного оружия одобрили в сейме (парламенте) Литвы. Об этом сообщило LRT. В сейме поддержали исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, а также иностранных военных баз на территории Литвы.