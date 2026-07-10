"Шринкфляция в действии". Какие продукты будут прятать в маленьких упаковках

Стандартная пачка крупы "теряет" 100–200 граммов, а ценник почти не меняется В ближайшее время в России усилится тенденция на шринкфляцию — уменьшение объема упаковок товаров, сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов в интервью "Абзацу".