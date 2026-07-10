Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

"Шринкфляция в действии". Какие продукты будут прятать в маленьких упаковках

"Шринкфляция в действии". Какие продукты будут прятать в маленьких упаковках

Стандартная пачка крупы "теряет" 100–200 граммов, а ценник почти не меняется В ближайшее время в России усилится тенденция на шринкфляцию — уменьшение объема упаковок товаров, сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов в интервью "Абзацу".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии