"Шринкфляция в действии". Какие продукты будут прятать в маленьких упаковках

Стандартная пачка крупы "теряет" 100–200 граммов, а ценник почти не меняется В ближайшее время в России усилится тенденция на шринкфляцию — уменьшение объема упаковок товаров, сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов в интервью "Абзацу".
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