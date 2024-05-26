Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов и его общественные представители высадили саженцы в парке «Изумрудный»

Сегодня в парке культуры и отдыха «Изумрудный» бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов и общественные представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей высадили саженцы хвойных и многолетних растений, приобретенные на собственные средства.
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