Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов и его общественные представители высадили саженцы в парке «Изумрудный»

Сегодня в парке культуры и отдыха «Изумрудный» бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов и общественные представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей высадили саженцы хвойных и многолетних растений, приобретенные на собственные средства.