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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское ДНР на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское ДНР на Красноармейском направлении СВО

Координаты мест скопления живой силы и боевой техники ВСУ, расположенных в лесополосах, были переданы расчетам артиллерии для нанесения огневого поражения.

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