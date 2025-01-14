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Сотрудники Московского и Забайкальского УФСБ России задержали участника террористической организации

Сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области совместно с УФСБ России по Забайкальскому краю с задержан мужчина 1991 года рождения, пособник международной террористической организации, действующей на территории Сирии.

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