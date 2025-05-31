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Царьград

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Крушение поезда в Брянской области: 4 погибших, 24 пострадавших

Крушение поезда в Брянской области: 4 погибших, 24 пострадавших

В Брянской области крушение поезда унесло жизни 4 человек и травмировало 24. На место ЧП отправились 16 бригад скорой помощи.

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