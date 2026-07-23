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Контрафронт

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Колумбия: По меньшей мере пять полицейских получили ранения после того, как предполагаемые повстанцы...

Колумбия: По меньшей мере пять полицейских получили ранения после того, как предполагаемые повстанцы Армии национального освобождения (НОА) напали на полицейский участок в Эль-Бурро, муниципалитет Пайлитас, департамент Сезар, в ночь с 22 на 23 июля.

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