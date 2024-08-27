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Возраст и питание: ключ к здоровому долголетию

Возраст и питание: ключ к здоровому долголетию

Возраст и питание: ключ к здоровому долголетию Ольга ВайленкоВ течение веков человечество наблюдало за изменениями в средней продолжительности жизни, и последние десятилетия стали свидетельством значительного прогресса в этом направлении.

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