Возраст и питание: ключ к здоровому долголетию Ольга ВайленкоВ течение веков человечество наблюдало за изменениями в средней продолжительности жизни, и последние десятилетия стали свидетельством значительного прогресса в этом направлении.
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