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Финляндия переводит свои аэропорты на оборудование 1960-х годов из-за сбоев GPS

Финляндия переводит свои аэропорты на оборудование 1960-х годов из-за сбоев GPS

Финляндия переводит свои аэропорты на навигацию 1960-х годов.В трёх аэропортах на востоке Финляндии в ближайшее время произойдёт обновление оборудования для радионавигации.

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